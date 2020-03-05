سلوفينيا تسجل أول حالة إصابة بـ”كورونا” لشخص قادم من المغرب!

بعد إجراء اختبارات شملت 352 حالة مشتبه بها، سجلت سلوفينيا، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لشخص قادم من المغرب.
وقالت وكالة رويترز، إن وزارة الصحة في سلوفينيا على موقعها على الإنترنت، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأربعاء، أول ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.
وأوضحت وكالة أنباء “إس.تي.إيه” الرسمية أن الحالة لشخص قادم من المغرب عبر إيطاليا وأنه موجود حاليا بأحد مستشفيات ليوبليانا.
يشار إلى أن المغرب أجرى اختبارات شملت 36 شخص يشتبه في حملهم لفيروس كورونا إلى حدود اليوم الأربعاء، وتأكدت إصابة حالتين لمغربي ومغربية قادمين من إيطاليا.
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