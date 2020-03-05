تكريم دولي سابق بأكاديمية شيبو بشراكة مع قدماء “الكاك”

هاجر لصفر – صحافية متدربة

تشرف أكاديمية شيبو لكرة القدم، بشراكة مع قدماء لاعبي النادي القنيطري، على تنظيم مباراة تكريمية على شرف الدولي الشابق نور الدين العامري، اعترافا بمساره الكروي وطنيا ودوليا.

وبالعودة إلى مسار العامري، فلقب بمايسترو خط الوسط الهجومي في عهده، وتوج بمجموعة من الألقاب، كلقب البطولة الوطنية صحبة النادي القنيطري، موسم 73/72 و 81/80، إضافة إلى وصافة كأس العرش في 1976 أمام الفتح، أما على المستوى الدولي، فقد خاض تجربة بالديار البرتغالية رفقة نادي “إيفورا” لثماني سنوات، وهناك كانت محطة إنهاء مساره واعتزاله في 1989، بعدها أصبح مشرفا على تدريب الفئات الصغرى للنادي نفسه.

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وعاصر العامري جيلين ذهبيين تمثلا في بوجمعة، كالا، بام بام، وطويحنة كجيل الأول، فيما عاصر كل من المرحوم البصيلي، خليفة، اسحاسح، وغيرهم من الجيل الثاني.

وجاءت هذه الإلتفاتة نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها اللاعب، اجتماعيا وصحيا.

وستشهد هذه المباراة التكريمية، مشاركة وحضور ألمع نجوم كرة القدم المغربية من جميع أرجاء المملكة، كما حدد يوم الأحد 08 مارس الجاري، موعدا لهذه المباراة على الساعة التالثة بعد الزوال، بمركز أكاديمية شيبو بقصبة المهدية.