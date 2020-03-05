قصر الثقافة والفنون.. “مفخرة” فنية بطنجة أنجزت ب210 مليون درهم-فيديو

تستعد مدينة طنجة، لافتتاح قصر الثقافة والفنون، والذي يشكل فضاء فنيا ضخما يقدم الإضافة للمشهد الثقافي في مدينة طنجة خاصة، والمغرب بصفة عامة.
ولتقريب جمهور “اليوم24″، من المشروع الذي يرتقب أن يرى النور في قادم الأيام، صرح مدير الثقافة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، كمال بالليمون، أن ميزانية المشروع بلغت 210 مليون درهم، وسيوفر مرافق فنية عديدة.
وأضاف المتحدث ذاته أن قصر الثقافة والفنون، يضم قاعة عرض كبرى، إضافة لقاعات أصغر حجم، ومرافق للتكوين ومختلف الأنشطة،وهو ما سيكون له تأثير ايجابي كبير مستقبلا.
ويرتقب أن تنطلق الأنشطة في قصر الثقافة والفنون بطنجة بصفة دورية الصيف المقبل، فيما يتوقع افتتاحه رسميا الشهر القادم.
*فيديو: يونس الميموني
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