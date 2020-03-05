طقس الخميس.. أجواء مستقرة مع سماء غائمة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الصباح بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى والسايس، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا خلال الصباح بالسهول الشمالية-الغربية مع نزول بعض القطرات المطرية بالشمال الغربي.

وستكون السماء غائمة جزئيا ابتداء من الزوال بالسهول الاطلسية شمال الصويرة، والريف والسايس وهضاب الفوسفاط، وولماس، ومرتفعات الاطلس الكبير والمتوسط وسهولها الغربية المجاورة مع نزول بعض الامطار أحيانا، ومحليا خصوصا خلال المساء والليلة القادمة. وستهب الرياح معتدلة القوة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية والوسطى، وضعيفة معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي ومن الشمال، أو من الغرب بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و07 درجات بالأطلس والريف، وما بين 07 و13 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والشمال الغربي للبلاد، وهضاب الفوسفاط وولماس والسهول غرب الاطلس والواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 13 و 18 درجة بالوسط وشمال الاقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، وما بين 18 و22 درجة بأقصى الجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و22 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس والسواحل الاطلسية والسهول الشمالية، وما بين 24 و30 درجة بالمنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحامنة وعبدة وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وشمال الاقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 32 و38 درجة بالجنوب الشرقي وبمنطقة سوس وأقصى جنوب المملكة .

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.