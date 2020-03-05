وقفة إسناد للأسيرة آية خطيب أمام المحكمة في عكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر العشرات من القيادات والناشطين السياسيين أمام محكمة الصلح في مدينة عكا، اليوم الخميس، إسنادا للأسيرة آية خطيب المعتقلة منذ أكثر من أسبوعين في أروقة المخابرات الإسرائيلية في معتقل "الجلمة" (كيشون).

ودعت إلى التظاهرة لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في البلاد.

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وصرح المحامي بدر إغبارية، الموكل بالدفاع عن خطيب، أنه التقاها أواخر الأسبوع الماضي ويوم أمس الأربعاء، بعد أن حُرمت منذ اعتقالها من الاجتماع به، وأشار إلى أن معنوياتها عالية جدا وهي واثقة من عدم قيامها بالمخالفات التي نسبتها إليها المخابرات الإسرائيلية، علما أنها استصدرت أمر حظر نشر التفاصيل وخلفية الاعتقال.

وأوضح أن محكمة الصلح في عكا ستنظر، اليوم، في طلب الشرطة تمديد اعتقال الأسيرة خطيب.

هذا، واعتقلت خطيب فجر يوم 17 شباط/ فبراير الماضي من منزلها في قرية عرعرة وجرى تحويلها إلى التحقيق في معتقل "الجلمة".