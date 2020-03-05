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سويسرا تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 5 مارس 2020

أعلنت سويسرا، اليوم الخميس، 05/آذار/2020، عن أول وفاة بفيروس كورونا المستجد.

 

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وأوضحت شرطة كانتون فود في بيان أن المرأة السبعينية التي توفيت ليل الأربعاء ـ الخميس نتيجة فيروس كورونا في سويسرا، نُقلت الى المستشفى في مدينة لوزان غرب البلاد الثلاثاء.

 

وحتى الآن، سجلت سويسرا 58 حالة مؤكدة بالفيروس منذ ظهور المرض لأول مرة في البلاد في 25 شباط/فبراير

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