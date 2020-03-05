واشنطن تعتبر صفقة "إس-400" الروسية التركية "أمرا خطيرا جدا"

الخميس 5 مارس 2020

اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، اليوم الخميس، صفقة "إس-400" الروسية التركية بأنها "أمر خطير جدا"، في ظل التطورات الميدانية الجارية بإدلب.



وقال جيفري، في تصريحات أوردتها وكالات الأنباء، إن "شراء أنقرة منظومة "إس-400" الروسية يثير قلق واشنطن في وقت نبحث فيه الدعم الذي يمكن تقديمه بخصوص إدلب".

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وتابع المبعوث الأمريكي أن بلاده "تضغط على الأوروبيين للمساهمة في التوصل لاتفاق جيد فيما يتعلق بسوريا".

ومنذ بداية فبراير/شباط الماضي، تصاعد التوتر في إدلب مع تدخل تركيا الداعم لفصائل مسلحة على الأرض أبرزها جبهة تحرير الشام (النصرة سابقا)