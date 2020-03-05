اليمن.. الجوف.. مليشيا الحوثي تنفذ عمليات تصفية طائفية في مدينة الحزم

الخميس 5 مارس 2020

بدأت ميليشيات الحوثي عمليات تصفيات طائفية في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، بعد فرض سيطرتهم على المدينة.



وأكدت مصادر محلية أن «الميليشيات الحوثية تواصل حملة التنكيل بالمواطنين في مدينة الحزم، وتنفذ حملة اختطافات للمواطنين وتفجير منازل قيادات عسكرية وشخصيات مدنية، مناهضة للانقلابيين، تقاتل في صفوف الجيش الوطني اليمني، بعد نهب محتويات المنازل».

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وأضافت أن «ميليشيات الحوثي نفذت حملات اعتقالات لعدد من المواطنين، وحملات نهب، وتفجر منازل قيادات عسكرية ومدنية مناهضة للانقلابين».

وتابعت أن «الميليشيات الانقلابية بدأت بعمليات التصفيات الطائفية في المدينة، وقامت بإعدام 3 مدنيين لمناوئتهم الميليشيات الانقلابية وعدم الانصياع لأوامرهم»