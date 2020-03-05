- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تلغي إقامة صلاة الجمعة في كل المدن والان مع التفاصيل
الخميس 5 مارس 2020
ألغت إيران إقامة صلاة الجمعة في كل المدن الكبرى هذا الأسبوع، بسبب تفشي فيروس كورونا بين الإيرانيين، وفق موقع "راديو فردا" الإيراني.
وأكد رئيس مجلس تحديد السياسات العامة لأئمة الجمعة محمد جواد حاج علي أكبري، أن القرار جاء تنفيذاً لقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، التي ألغت إقامة صلاة الجمعة الأسبوع الماضي في العاصمة طهران، لكن القرار سيشمل هذا الأسبوع كل المدن الإيرانية، وفق موقع قناة الحرة.
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة مكافحة الفيروس إغلاق الوجهات السياحية، وحظر الإقامة في المساكن المؤقتة، وحظر تخييم المسافرين في الأماكن العامة خاصةً مع احتفالات رأس السنة الإيرانية التي تبدأ في 21 مارس(أذار) الجاري.
يذكر أن السلطات الإيرانية أعلنت تفشي المرض في مختلف المدن والمحافظات، وأكدت أن عدد الوفيات بالفيروس بلغ 92، أما عدد الإصابات فبلغ 2922، وتكذب وسائل الإعلام الإيرانية المعارضة هذه الأرقام وتؤكد أن عدد الإصابات بالفيروس بالآلاف، أما الوفيات فبلغت 456.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تلغي إقامة صلاة الجمعة في كل المدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.