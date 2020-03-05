شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تتخذ إجراءات مشدده تجاه 4 دول بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي اليوم الخميس، إن بلادها ستمنع دخول أو عبور الزوار الأجانب الذين زاروا المدن التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية خلال 14 يوما الماضية، وذلك بدءا من الثامن من مارس.

وأضافت مارسودي أن الوافدين من مناطق أخرى في الدول الثلاث سيحتاجون لتقديم شهادة صادرة من السلطات الصحية تثبت عدم إصابتهم بالمرض.

تأتي هذه الإجراءات بعد حظر مماثل على دخول وعبور الزوار القادمين من البر الرئيسي الصيني للحد من انتشار الفيروس.

وقالت مارسودي للصحفيين إن الإندونيسيين العائدين من الدول الثلاث، خاصة من سافروا إلى المناطق التي يتفشى فيها الفيروس، سيخضعون أيضا لفحص صحي إضافي.

وأعلنت إندونيسيا، وهي رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان الذي يبلغ 260 مليون نسمة، رصد حالتي إصابة مؤكدتين بالفيروس