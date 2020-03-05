شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل ثاني إصابة بكورونا لمغربية قادمة من إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد لمواطنة مغربية، قادمة من إيطاليا .

وقالت الوزارة ، حسبما أفاد موقع "هسبريس" المغربي الالكتروني اليوم ، إن التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها بمعهد باستور بالدار البيضاء يوم أمس الأربعاء أكدت الإصابة.

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وأوضحت الوزارة أن "المصابة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة"، مؤكدة أن "مصالح مديرية الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية".

ويأتي هذا بعد الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالمغرب يوم الاثنين الماضي ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى اثنين فيما تجاوز عدد الحالات المشتبه بإصابتها .35

وأكدت وزارة الصحة أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي العالمي