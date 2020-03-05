شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت .. إصابتين جديدتين بكورونا قادمتين من إيران والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) قادمتين من إيران وذلك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية . وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 58 إصابة .

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