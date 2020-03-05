اعتقال رونالدينيو في بارغواي بسبب جواز سفر مزور

وحسبما أفادت تقارير صحفية من باراغواي، فإن "رونالدينيو قبض عليه وعلى شقيقه، لدخولهما إلى باراغواي بجوازات سفر مزيفة".

وأوضحت صحيفة "لا ناسيون" البرازيلية، أن "اللاعب كان مكتوباً في جواز سفره اسمه الصحيح ومسقط رأسه وتاريخ ميلاده، ولكن يشير كذباً إلى أن موطنه هو باراغواي".



وتم الحصول على الجوازات في الفندق الذي يقيم فيه رونالدينيو وشقيقه روبيرتو، وحراسة من سلطات باراغواي على الجناح الفندقي الذي يسكنه أسطورة البرازيل وشقيقه، حتى إصدار بيان رسمي.

شرطة باراغواي أكدت أن رونالدينيو والوفد المرافق له قد تم دعوتهم إلى باراغواي من قبل مالك كازينو نيلسون بيلوتي، وكان من المفترض أن يعقد اللاعب البرازيلي السابق عدة فعاليات دعائية مع دعوة وسائل الإعلام لمشاهدة تفاعله مع المعجبين وكبار الشخصيات في الكازينو.



رونالدينيو حالياً بدون جواز سفر برازيلي بسبب الغرامة البيئية التي تلقاها في عام 2018، حسبما أفادت الصحيفة دون ذكر تفاصيل.