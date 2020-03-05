اعتقال رونالدينيو في بارغواي بسبب جواز سفر مزور

2020-03-05 | 10:32
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ألقي القبض على الدولي البرازيلي السابق، رونالدينيو لاعب برشلونة وميلان سابقاً، وذلك لدخوله باراغواي بجواز سفر مزيف.
وأوضحت صحيفة "لا ناسيون" البرازيلية، أن "اللاعب كان مكتوباً في جواز سفره اسمه الصحيح ومسقط رأسه وتاريخ ميلاده، ولكن يشير كذباً إلى أن موطنه هو باراغواي".
وتم الحصول على الجوازات في الفندق الذي يقيم فيه رونالدينيو وشقيقه روبيرتو، وحراسة من سلطات باراغواي على الجناح الفندقي الذي يسكنه أسطورة البرازيل وشقيقه، حتى إصدار بيان رسمي.
شرطة باراغواي أكدت أن رونالدينيو والوفد المرافق له قد تم دعوتهم إلى باراغواي من قبل مالك كازينو نيلسون بيلوتي، وكان من المفترض أن يعقد اللاعب البرازيلي السابق عدة فعاليات دعائية مع دعوة وسائل الإعلام لمشاهدة تفاعله مع المعجبين وكبار الشخصيات في الكازينو.
رونالدينيو حالياً بدون جواز سفر برازيلي بسبب الغرامة البيئية التي تلقاها في عام 2018، حسبما أفادت الصحيفة دون ذكر تفاصيل.
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