13 شخصية رياضية تصل الدوحة تمهيداً لاجتماع فيفا بشأن مؤقتة اتحاد الكرة

والشخصيات الـ13 الذين وصلوا قبل قليل هم كل من: أحمد عباس وشامل كامل وإياد بنيان وحسن الحسناوي وأحمد راضي وأسعد لازم ورافد عبد الأمير وباسم جمال وعلاء عبد القادر وحسين الربيعي وأحمد علي وعباس زغير وموفق عبد الوهاب.

وحدد فيفا يوم السادس من آذار الحالي موعداً للاجتماع مع المرشحين الـ14 في العاصمة القطرية الدوحة.

وبعد استقالة جميع أعضاء اتحاد الكرة، اختار الاتحاد الدولي "فيفا"، أحمد عباس، مديراً لشؤون اتحاد الكرة لحين اختيار هيئة مؤقتة تدير الاتحاد لمدة 6 أشهر وثم إجراء انتخابات جديدة للاتحاد.

ولم يغادر شرار حيدر مع الوفد الى الدوحة، لاعتراضه على مكان لقاء وفد فيفا مع الوفد، حيث طالب بعقد اللقاء في بغداد.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن رئيس الهيئة المؤقتة غداً الجمعة، حيث يعد اياد بنيان هو الأوفر حظاً للفوز برئاستها.