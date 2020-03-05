2020-03-05 | 09:53
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وحدد فيفا يوم السادس من آذار الحالي موعداً للاجتماع مع المرشحين الـ14 في العاصمة القطرية الدوحة.
والشخصيات الـ13 الذين وصلوا قبل قليل هم كل من: أحمد عباس وشامل كامل وإياد بنيان وحسن الحسناوي وأحمد راضي وأسعد لازم ورافد عبد الأمير وباسم جمال وعلاء عبد القادر وحسين الربيعي وأحمد علي وعباس زغير وموفق عبد الوهاب.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن رئيس الهيئة المؤقتة غداً الجمعة، حيث يعد اياد بنيان هو الأوفر حظاً للفوز برئاستها.
كانت هذه تفاصيل خبر 13 شخصية رياضية تصل الدوحة تمهيداً لاجتماع فيفا بشأن مؤقتة اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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