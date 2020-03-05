إندونيسيا تحول جزيرة إلى مشفى لعلاج المصابين بـ'كورونا'

حولت السلطات الإندونيسية مخيماً سابقاً للاجئين الفيتناميين يقع في جزيرة غالانغ إلى مستشفى خاص لعلاج مرضى فيروس كورونا.
وأضاف المارشال، "سيـتمكن المستشفى من استقبال المرضى في غضون شهر، فهناك مبان لا تزال قائمة في المنطقة استخدمت من قبل اللاجئين بين أعوام 1979 و1996".
كما قال: "سنجهز المستشفى بـ50 غرفة عزل، وهذا حسب بروتوكول منظمة الصحة العالمية، الذي ينص على أن 2 في المئة من أجزاء المستشفى يجب أن تكون أقسام عزل".
وتم تمديد شبكات المياه والكهرباء للمشفى في الجزيرة التي تقع على بعد 50 كم من مطار هانج نديم الدولي.
في وقت سابق، تم الإعلان عن إصابة شخصين بفيروس كورونا في إندونيسيا.
وأعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3012 بعد تسجيل 31 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية والإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و409 حالة.
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