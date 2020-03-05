- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تعتبر صفقة "إس-400" الروسية التركية "أمرا خطيرا جدا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، اليوم الخميس، صفقة "إس-400" الروسية التركية بأنها "أمر خطير جدا"، في ظل التطورات الميدانية الجارية بإدلب.
وقال جيفري، في تصريحات أوردتها وكالات الأنباء، إن "شراء أنقرة منظومة "إس-400" الروسية يثير قلق واشنطن في وقت نبحث فيه الدعم الذي يمكن تقديمه بخصوص إدلب".
وتابع المبعوث الأمريكي أن بلاده "تضغط على الأوروبيين للمساهمة في التوصل لاتفاق جيد فيما يتعلق بسوريا".
ومنذ بداية فبراير/شباط الماضي، تصاعد التوتر في إدلب مع تدخل تركيا الداعم لفصائل مسلحة على الأرض أبرزها جبهة تحرير الشام (النصرة سابقا)
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تعتبر صفقة "إس-400" الروسية التركية "أمرا خطيرا جدا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.