السعودية تعلن عن ثاني حالة مصابة بكورونا قادمة من إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

الخليج 365 - عدن

أعلنت وزارة الصحة السعودية، منتصف الليلة الماضية، عن تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن سعودي، قادم من إيران عبر البحرين.



وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها في (تويتر)، ورصده نيوزيمن، "نعلن عن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن سعودي قادم من إيران عبر البحرين".

وكشفت الوزارة في بيانها أن المصاب "لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقاً في السفر مع الحالة الأولى التي أعلنت عنها الوزارة مسبقا".

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وأفادت الصحة السعودية بأن الحالة الثانية معزولة حالياً في المستشفى، وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وكان وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، قال في وقت سابق الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي، إن حالة المواطن الأول المصاب بـ "كورونا" مستقرة".

وقال الوزير إن النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من المخالطين للسعودي المصاب بالفيروس.

يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية، أعلنت الأربعاء، تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين مؤقتاً، وذلك لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد