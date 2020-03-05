السيسي يصدر قرار جمهوري بتعيين 4 أعضاء بهيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 108 لسنة 2020 بتعيين كل من اضم القرار كلًّا من الدكتور السعيد السيد السيد عبادة، أستاذ النقد والأدب المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور حسن أحمد محمد جبر، أستاذ التفسير بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، والدكتور محمود توفيق محمد سعد، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، والدكتور محمد حسنى إبراهيم سليم، أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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