AFP: أعضاء في الكونغرس يسعون لنزع السرية عن تقرير استخباراتي حول مقتل خاشقجي

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" عن "تعهد أعضاء في ​الكونغرس الأميركي​ بفرض إلغاء السرية عن ​تقرير​ استخباراتي حول مقتل الكاتب والصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​، متهمين الرئيس ​دونالد ترامب​ بحظر نشره بهدف حماية ​السعودية​". وطلب الكونغرس العام الماضي من مدير الاستخبارات الوطنية تسمية مَن أمر بقتل جمال خاشقجي في تشرين الاول عام 2018. وكان خاشقجي مقيما في ​الولايات المتحدة​ وكتب ​مقالات​ انتقادية تناولت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في صحيفة "واشنطن بوست".

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