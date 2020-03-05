وزارة الدفاع التركية: عملية "درع الربيع" مستمرة بنجاح

أكدت ​وزارة الدفاع التركية​ أن "عملية "درع الربيع"، ضد ​الجيش السوري​ في مدينة إدلب، استمرت طوال الليل بنجاح من ​السلاح​ البري والجوي".

وأوضحت انه "في الـ24 ساعة الأخيرة من عملية "درع الربيع" جرى تحييد 184 عنصرا من ​النظام السوري​ وتدمير 4 دبابات و5 مدافع و3 مضادات للدبابات و12 عربة عسكرية"، وذلك حسب وكالة "​الأناضول​" التركية.

​وكان الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، قال، أمس الأربعاء، إن "النظام السوري فقد منذ انطلاق درع الربيع ولغاية اليوم، أكثر من ثلاثة آلاف و200 من عناصره"، مؤكدا ، أن "​تركيا​ لن تسمح أن تذهب دماء شهدائها هدرا".