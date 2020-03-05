صندوق النقد يعتزم توفير 50 مليار دولار كتمويل عاجل لمواجهة كورونا

أعلنت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الصندوق بصدد توفير 50 مليار دولار أميركى عبر آليات الصرف السريع، لتمويل الطوارىء للدول ذات الداخل المنخفض ودول الأسواق الناشئة، وذلك على ضوء انتشار فيروس (كوفيد-19) أي فيروس كورونا المستجد.
ولفتت إلى انه "نحن نعلم أن الوباء ينتشر بسرعة، ومع تضرر أكثر من ثلث الدول الأعضاء في الصندوق بشكل مباشر، لم تعد الأزمة إقليمية فحسب- إنها مشكلة دولية تدعو إلى استجابة دولية".
وأكدت جورجيفا "وفقاً لأي سينايو، فإن النمو العالمي سيهبط في 2020 إلى ما دون مستوى العام الماضي".
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