صندوق النقد يعتزم توفير 50 مليار دولار كتمويل عاجل لمواجهة كورونا

أعلنت المدير العام ل​صندوق النقد​ الدولي كريستالينا جورجيفا أن الصندوق بصدد توفير 50 مليار ​دولار​ أميركى عبر آليات الصرف السريع، لتمويل الطوارىء للدول ذات الداخل المنخفض ودول الأسواق الناشئة، وذلك على ضوء انتشار فيروس (كوفيد-19) أي فيروس ​كورونا​ المستجد.

ولفتت إلى انه "نحن نعلم أن الوباء ينتشر بسرعة، ومع تضرر أكثر من ثلث الدول الأعضاء في الصندوق بشكل مباشر، لم تعد الأزمة إقليمية فحسب- إنها مشكلة دولية تدعو إلى استجابة دولية".

وأكدت جورجيفا "وفقاً لأي سينايو، فإن النمو العالمي سيهبط في 2020 إلى ما دون مستوى العام الماضي".