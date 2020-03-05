تسجيل أكثر من 2200 إصابة جديدة بـ"كورونا" في العالم خلال 24 ساعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 2223 إصابة جدية بفيروس "كورونا" في مختلف أنحاء العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت المنظمة إن إجمالي عدد المصابين في العالم أجمع بلغ 93090 حالة، منها 80422 في الصين وحدها، و12668 في بقية بلدان العالم.
وتعتبر الصين أكثر البلدان تضررا من انتشار هذا الفيروس، وهي كذلك منطلقه، حيث تم تسجيل أولى حالات الإصابة والوفيات في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي.
وتعد كوريا الجنوبية وإيران أكثر البلدان تضررا بعد الصين، حيث تجاوز عدد الوفيات 100 حالة وتم تسجيل آلاف الإصابات فيهما.
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