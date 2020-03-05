أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل حالتي إصابة جديدة بكورونا لشخصين قدما من إيران .
وكان الكويت قد أعلنت أمس لليوم الثاني على التوالي عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وبهذا الإعلان، يبقى إجمالي عدد الحالات المصابة في الكويت عند 56.
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