2349 طالبا وعشرات المعلمين بالحجر الصحي في اسرائيل بسبب كورونا

وصل عدد ​الطلاب​ والطالبات من مختلف المراحل المدرسية الذين تم إدخالهم للحجر الصحي المنزلي إلى 2349 طالبا وطالبة إضافة إلى 146 معلما، بحسب ما أفادت ​وزارة التربية​ والتعليم ال​اسرائيل​ية.

وحيال هذه المستجدات والمعطيات، فإن جميع الطلاب والطالبات وأعضاء هيئات التدريس من مختلف أنحاء اسرائيل الذي أصيبوا بالفيروس، يتواجدون بالحجر الصحي في منازلهم، لمدة 14 يوما، وذلك على ضوء انتشار الفيروس، حيث تزداد أعداد الإصابات يوما بعد يوم، وعليه يتم من قبل مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية ذات الصلة متابعة الموضوع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه بالنسبة لآلاف الطلاب الذين يعيشون في عزلة في منازلهم بسبب الحجر الصحي، توفر وزارة التربية والتعليم لهم فرص للتعلم عن بعد عبر الإنترنت.

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أما بما يتعلق بمنهاج التدريس، يمكن تعليم الطلاب والطالبات ممن يتواجدون بالحجر الصحي من خلال توجيهات للمعلم أو لمعلمة المدرسة عن بعد أيضا، أو كجزء من التعلم المستقل، بحيث أن الغالبية العظمى من مناهج التدريس مدعومة بمهام رقمية تسمح للطالب بالإجابة على الأسئلة واختبار معرفته أو فهمه بشكل مستقل.

وفي اعقاب هذه التطورات وتحسبا لتوسع انتشار الفيروس في اسرائيل، أعلنت الوزارة عن تخصيص خطا مفتوحا لأولياء الأمور والآباء والأمهات، وتقديم الإرشادات لهم والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات من قبل طواقم مهنية ومختصة.

وتواصل وزارة التربية والتعليم الاسرائيلية بالتنسيق والتعاون مع ​وزارة الصحة​، في التحضر والاستعداد لسيناريوهات انتشار الفيروس المختلفة.