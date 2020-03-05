وزيرة العدل: وزير الاقتصاد لديه هاجس دائم وهو حماية المستهلك

اشارت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ في ​مؤتمر​ صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد ​راوول نعمه​، الى "اننا تلقينا كتابا من وزير الاقتصاد في ما يخص الغش والتلاعب بالأسعار بطريقة مخالفة للقوانين وأحلت نسخة منه لرئيس ​هيئة التفتيش القضائي​ وللنائب العام التمييزي لتفعيل الملاحقات والتسريع باصدار القرارات"، لافتة الى أن "وزير الاقتصاد لديه هاجس دائم وهو ​حماية المستهلك​".

ولفتت نجم الى ان "هناك مشروع قرار في ​وزارة الاقتصاد​ وقد اقترحنا على الوزير ان يتم نشر لائحة بالمؤسسات والاشخاص الذين يتم تنظيم ​محاضر ضبط​ بحقهم، كي يتم ردع بقية المؤسسات".