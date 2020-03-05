طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى صباح يوم غد

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ ان طقسا مستقرا ودافىء نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى صباح يوم غد الجمعة حيث يتأثر بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر أحياناً ويستمر حتى صباح يوم السبت.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيا الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة دون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​ والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية ( معدل درجات الحرارة لشهر أذارعلى الساحل بين ١٣ الى ٢٢ ) مع بقاء نسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحياناً ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء خاصة في المناطق الجنوبية.

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيا يتحوّل تدريجيًا الى غائم مع انخفاض ملحوظ و حاد بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرقة أحياناً اعتباراً من الظهر تكون غزيرة في المناطق الجنوبية ومن المتوقع ان تشتدّ خلال الفترة المسائية مع احتمال حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح. أما السبت فيكون غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية، يتحسن ​الطقس​ تدريجياً خلال ​النهار​.

