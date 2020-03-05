اعادة فتح ابواب مصلحة تسجيل السيارات في النبطية

أُعيد صباح اليوم فتح أبواب ​مصلحة تسجيل السيارات​ والآليات في النبطية، بعدما تم إغلاقها امس، اثر الاشتباه برجل أمن من نقطة حراسة المصلحة ارتفعت حرارته وظهرت عليه أعراض الوهن، وتبين لاحقا اثر الفحوصات الطبية، ان لديه مشاكل طبيعية في المعدة. وقد جرى تعقيمها من قبل فريق خاص من ​بلدية النبطية​.

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