النشرة: "حراك صيدا" اجبر المصارف والصرافين على الاقفال احتجاجا على الغلاء

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان "حراك صيدا" نظم ​تظاهرة​ انطلقت من "ساحة الثورة" في ايليا في صيدا باتجاه ​المصارف​ والصرافين حيث اجبروهم على الاقفال احتجاجا على الغلاء نتيجة التلاعب بسعر صرف ​الدولار​.

وقد سجل انتشار للجيش وقوى الأمن في شارع المصارف في صيدا.