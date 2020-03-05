أوباما ينصح بالهدوء وترك الأقنعة الطبية في أزمة فيروس كورونا

واشنطن: حض الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما الأربعاء الناس على اتخاذ "تدابير وقاية منطقية" في ما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد ونصحهم بتطبيق قواعد غسل اليدين ولكن عدم وضع الأقنعة الواقية.
وغرد أوباما الذي تجنب لفت الأنظار منذ مغادرته البيت الأبيض عام 2017 "وفروا الأقنعة لعمال الرعاية الطبية. لنحافظ على الهدوء، اصغوا إلى الخبراء واتبعوا العلم".
وقال إنه يتعين على الناس أن يتابعوا تحديث المعلومات من مراكز الوقاية من الأمراض، ولزوم منازلهم إذا كانوا مرضى.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من نقص في الأقنعة والنظارات ومستلزمات الوقاية الأخرى التي يستخدمها عمال الصحة بسبب "تزايد الطلب والتخزين وسوء الاستخدام".
وارتفع عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة الأربعاء إلى 11 وفاة، فيما وافق النواب في الكونغرس على تخصيص أكثر من 8 مليارات دولار لمكافحة الوباء.
وعلى المستوى الوطني أصيب أكثر من 130 شخص حتى الآن بالفيروس الذي تم رصده في أكثر من 12 ولاية أميركية
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