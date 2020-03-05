جزار يمزق جسد قهوجي بسبب خلاف على قيمة المشاريب في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

طعن جزار، اليوم الخميس، عامل بمقهى بسبب الخلاف على قيمة المشاريب بمدينة طهطا، شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة طهطا، إخطارًا من مستشفى طهطا العام، بوصول "مصطفى. م" 26 عامًا عامل بمقهى، ويقيم دائرة القسم، مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالجانب الأيمن، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

واتهم المصاب "محمد. ا" 64 عامًا جزار بالاعتداء عليه بالضرب، وإحداث إصابته إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على قيمة المشاريب.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.