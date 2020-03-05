محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:
طعن جزار، اليوم الخميس، عامل بمقهى بسبب الخلاف على قيمة المشاريب بمدينة طهطا، شمالي محافظة سوهاج.
تلقى مأمور قسم شرطة طهطا، إخطارًا من مستشفى طهطا العام، بوصول "مصطفى. م" 26 عامًا عامل بمقهى، ويقيم دائرة القسم، مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالجانب الأيمن، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.
واتهم المصاب "محمد. ا" 64 عامًا جزار بالاعتداء عليه بالضرب، وإحداث إصابته إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على قيمة المشاريب.
جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر جزار يمزق جسد قهوجي بسبب خلاف على قيمة المشاريب في سوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.