إصابتان جديدتان من إيران.. الكويت: ارتفاع إصابات كورونا إلى 58

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (د ب أ): أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا "كوفيد-19". وأوضحت الوزارة أن حالتي الإصابة قادمتان من إيران. وبهذا ترتفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 58. وأكدت بثينة المضف، وكيل وزارة الصحة الكويتية للخدمات الطبية المساندة، في مؤتمر صحفي اليوم، أن محاصرة المرض تعتمد على وعي المجتمع.

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