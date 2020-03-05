البورصة تعوض خسائر أمس وتصعد مع بداية تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مرتدة من هبزط كبير بنهاية تعاملات أمس.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 مع أول ربع ساعة ف جلسة اليوم بنسبة 0.24% إلى مستوى 12212 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.

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وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.91% مع نهاية تعاملات الأربعاء إلى مستوى 12182 نقطة.

وجاء التراجع الكبير أمس بسبب هبوط الأسهم الأمريكية أمس بنحو 2%، وذلك بعد تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، نصف في المئة بشكل مفاجئ، لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

ومع نهاية تعاملات أمس، أغلقت بورصة وول ستريت وحقق المؤشران داو جونز وستاندرد اند بوزر الأمريكيين مكاسب تزيد على 4% وسط تفاؤل المستثمرين حيال التقدم المفاجئ لنائب الرئيس السابق جو بايدن في سباق ”الثلاثاء الكبير“ للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، كما ساعدت بيانات اقتصادية متفائلة في تهدئة المخاوف بشأن تداعيات فيروس كورونا.