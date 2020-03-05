إنقاذ 8 أشخاص انقلبت بهم سيارة في ترعة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

أنقذت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الخميس، 8 أشخاص على قيد الحياة من ترعة بمركز أخميم، عقب انقلاب السيارة التي كانت تقلهم بالترعة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة بترعة ووجود مصابين بناحية نيدة دائرة المركز.

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تبين من التحريات أنه أثناء مرور سيارة قيادة "فهمي. م" 25 عامًا سائق، اختت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها بالترعة المجاورة للطريق.

جرى استخراج كل من قائد السيارة، و"دعاء. ع" 18 عامًا طالبة وتقيم بناحية نيدة دائرة المركز، وتبين إصابتهما بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و 6 آخرين "من مستقلي السيارة" وتبين عدم إصابتهم.



جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، واستخراج السيارة من الترعة والتحفظ عليها، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.