كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايلاند تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض في تايلاند، سووانتشاي واتخاناينغتشارين، أن هناك أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليصل بذلك مجموع الحالات المرضية إلى 47 منذ شهر يناير.

وقال سووانتشاي واتخاناينغتشارين، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي، إن الحالات الجديدة تشمل رجلا إيطاليا يبلغ من العمر 29 عاما وصل إلى تايلاند في 1 مارس، وتم تشخيص إصابته بمرض "كوفيد-19" في مستشفى بمحافظة تشونبوري في 2 مارس.

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وأضاف: أما الحالة الثانية فهي عاملة مكتب تايلاندية تبلغ من العمر 42 عامًا عادت من إيطاليا في 2 مارس، وتم تشخيص إصابتها بالفيروس في 3 مارس في مستشفى تشونبوري، والشخص المصاب الثالث هو طالب صيني يبلغ من العمر 22 عاما، تم كشف أعراض المرض لديه في مطار بانكوك أثناء سفره من إيران إلى الصين.

وبالنسبة للحالة الرابعة هي طالب تايلاندي يبلغ من العمر 20 عاما وصل من إيران يوم 27 فبراير، وتم تشخيص إصابته بالفيروس في محافظة ناخون سي تاممارات الجنوبية في 2 مارس.

وكانت تايلاند، قد سجلت حالة وفاة واحدة بسبب فيروس كورونا، وتعافي 31 مريضا، عادوا إلى منازلهم، في حين لا يزال 15 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، بحسب ما نقلته "رويترز".