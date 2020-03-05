الحوار الاجتماعي.. اجتماعات مكثفة بين الوزارة وأساتذة التعليم العالي

من المرتقب أن تجتمع كل من النقابة الوطنية للتعليم العالي، وإدريس اوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يوم 24 مارس الجاري، وذلك من أجل عرض الخلاصات النهائية للجنة الخاصة بالنظام الأساسي لهيأة الأساتذة الباحثين.

واجتمعت كل من النقابة المذكورة، والوزارة، بداية الأسبوع الجاري، واتفقتا على رفع وتيرة عمل اللجنة الخاصة بالنظام الأساسي لهيأة الأساتذة الباحثين.

وأكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الأربعاء، على “دقة المرحلة، التي تمر منها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والمطبوعة بوتيرة فائقة السرعة، التي تعمل بها الوزارة فيما يخص إعداد النموذج البيداغوجي الجديد في مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح”.

وعبرت النقابة المذكورة عن استيائها مما أسمته “التأخير الحاصل في صدور المرسوم، المتعلق بنقط الاتفاق حول الوضعية الإدارية الاستثنائية في إطار “أستاذ التعليم العالي”، ورفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية”.

