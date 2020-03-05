إصابة خطيرة إثر انقلاب شاحنة بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث انقلاب شاحنة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الخميس.
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء أن المركز تلقى بلاغا حول انقلاب شاحنة على شارع رقم 40، قرب "مفرق أوهليم"، وعليه توجه طاقم من المسعفين والمضمدين إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية لشخص (40 عاما)، وصفت جروحه بالخطيرة، وكان عالقا داخل الشاحنة.
وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أن طواقم الإطفاء والإنقاذ خلصت عالقا إثر انقلاب شاحنة عند "مفرق أوهليم" في الجنوب، وذلك بمعدات خاصة، صباح اليوم.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
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