شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الكويت والان مع التفاصيل

الخميس 5 مارس 2020 أكدت وزارة الصحة الكويتية تسجيل حالتي إصابة جديدة بكورونا لشخصين قدما من إيران.

وقالت الوزارة، اليوم الخميس، 05/آذار/2020: أبلغنا منظمة الصحة العالمية بالإصابات الجديدة وأنها آتية من الخارج. Advertisements وأكدت أن الحالات المصابة بفيروس كورونا تتلقى العلاج وبينهم حالة حرجة. وأضافت: نؤكد أن محاصرة الفيروس والحد من انتشاره يعتمد على درجة وعي المجتمع والتزامه بالطرق الوقاية. وتابعت: نهيب ممن طبق عليهم الحجر المنزلي الالتزام بالتوصيات الصحية وعدم الخروج من المنازل

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