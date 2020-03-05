شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الهلال الإماراتي يتفقد مستشفى حضرموت للأمومة والطفولة والان مع التفاصيل

الخميس 5 مارس 2020 تفقد وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سير الأعمال الإنشائية في مستشفى حضرموت للأمومة والطفولة في مدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت في اليمن.

ويعد المستشفى من أكبر المشروعات التي تشرف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تنفيذها، والذي من المقرر أن يوفِّر أرقى الخدمات العلاجية وفي مختلف التخصصات لأهالي حضرموت.

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