عمليات الرافدين تكشف ما حصل فجر اليوم قرب سجن الحوت

نفت قيادة عمليات الرافدين، الخميس، تعرض سجن الحوت في محافظة ذي قار إلى هجوم.
وقال قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الأنباء التي تحدثت عن قيام مجموعة إرهابية بمهاجمة سجن الناصرية المركزي (سجن الحوت) عارية عن الصحة"، لافتاً إلى أن"نزاعاً عشائرياً بين أفراد من عشيرة آل غزّي وقع فجر اليوم الخميس على قطعة أرض".
وأشار الطائي إلى أنه "أجرى اتصالاً مع شيخ العشيرة، الذي أوضح ان الموضوع حسم ،ولا يوجد أي خلاف بين أبناء العشيرة" مؤكداً "عدم وجود أي عمليات اعتقال".
وأضاف أن "الوضع العام في مدينة الناصرية مستقر، ولا توجد أي حوادث تذكر، عدا الحوادث الجنائية البسيطة"، لافتاً إلى أن"المنشآت النفطية وساحات التظاهر مؤمنة بالكامل".
وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت أنباء عن قيام مجموعة إرهابية بمهاجمة سجن الحوت في محافظة ذي قار، ومن ثم اعتقال 8 منهم في الصحراء.
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