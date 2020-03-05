وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

توفي الأربعاء في البيرو الأمين العام السابق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار، الذي ترأس المنظمة الأممية في الحرب العراقية الإيرانية، والحرب الأهلية في السلفادور، وفق ما أعلنت عائلته.



وقال ابنه فرانسيسكو بيريز دي كوييار لراديو "ار بي بي" البيروفي: "توفي والدي بعد أسبوع حافل بالتعقيدات وهو الآن يرقد في سلام".

وشغل دي كوييار، الذي ولد في ليما ببيرو في 1920، منصبه خامس أمين عام للأمم بين 1981 و1991، وهو الأمين العام الأول والوحيد من دول أمريكا اللاتينية.

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وبعث الأمين العام الحالي انطونيو غوتيريش، لدي كوييار رسالة تهنئة في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي بمناسبة بلوغه عامه المئة قال فيها: "أقدم لك أمنياتي الكبيرة مع احتفالك بعيدك المئة، ولطالما تمعنت كثيراً في المثال الذي تقدمه وفي خبرتك لاستلهم منهما".

وعمل دي كوييار سفيراً لبلاده في دول منها سويسرا، والاتحاد السوفيتي، وبولندا، وفنزويلا، وكان ممثلاً دائما لبلده لدى الأمم المتحدة.

وعُين ممثلاً خاصاً للأمين العام في قبرص عام 1975، وممثلاً خاصا لمعالجة الوضع في أفغانستان.

وفي 1982، بدأ دي كوييار سنواته العشر على رأس المنظمة بمفاوضات مكثفة بين بريطانيا والأرجنتين على جزر فوكلاند المتنازع عليها، وانتهت في 1991 وفق غوتيريش بـ"اتفاقات السلام التاريخية في السلفادور".

وأعلن فرانسيسكو بيريز دي كوييار أن جثمان والده سيسجى في وزارة الخارجية حتى يوم الجمعة، قبل مراسم الدفن.