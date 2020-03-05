أستراليا تمدد حظر السفر إلى كوريا الجنوبية بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت أستراليا تمديد حظر السفر إلى كوريا الجنوبية، بسبب تفشي فيروس كورونا.



وجاء ذلك في تصريح لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في كانبرا اليوم الخميس، حسب ما وكالة بلومبرغ للأنباء.

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وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 5766 بحلول منتصف ليل أمس الأربعاء، وفق بيان لوزارة الصحة الكورية الجنوبية، وبلغت حصيلة الوفيات جراء كورونا في كوريا الجنوبية 35 شخصاً.

وأوضح مورسيون أن بلاده ستشدد إجراءات فحص الزائرين القادمين من إيطاليا، وأنها ستواصل منع السفر إلى الصين، ويوجد في إيطاليا أكبر عدد من الإصابات بالفيروس أوروبا، بعد وصول عدد المصابين إلى نحو 3100 شخص، والوفيات إلى 107.

وسجلت أستراليا اليوم ثاني وفاة بفيروس كورونا، فضلاً عن 50 إصابة مؤكدة بالفيروس.