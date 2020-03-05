بلال عبدالله: نراقب بحذر مشروع قانون الكابيتال كونترول

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصرح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "نراقب بحذر وحرص شديدين، مشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي تعده الحكومة، لأننا
لا نثق بقدرة وملاءة البنك المركزي، ولا بالتزام البنوك، في حماية حقوق صغار المودعين، وتغطية الحاجات الأستهلاكية الأولية للسوق".
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