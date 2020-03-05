اشار وزير الشؤون الإجتماعية و​السياحة​ البروفسور ​رمزي المشرفية​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "يطلب من مراكز ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ كافة والجمعيات و​دور الحضانة​ التقيد بإرشادات وزارة الصّحة والتعاميم التي سوف تصدر، على أن تقوم ​اليونيسف​ بتغطية تدريب الفريق الطبي العامل في مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة ومع الجمعيات و الهيئات الأهلية". وأضاف:‏ "سوف توفر الوزارة ‏في مراكزها الصحية مستلزمات النظافة والتعقيم والإسعافات الأولية".

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كانت هذه تفاصيل خبر ‏المشرّفية: اليونيسف ستقوم بتدريب الفريق الطبّي العامل في مراكز الخدمات الإنمائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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