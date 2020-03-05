السجن عامين لمن يحتكر «الكمامات» في كوريا الجنوبية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

أعلنت كوريا الجنوبية توقيع عقوبة الحبس تصل إلى عامين وغرامة مالية لمن يحتكر «الكمامات» الواقية لفيروس كورونا، في حالة بيع أكثر من 10 آلاف كمامة لمشتري واحد، وذلك في إطار التدابير، التي اتخذتها البلاد لمحاربة جشع التجار والعمل على توفير الكمامات في المتاجر والصيدليات ومكاتب البريد.

وشددت السلطات كحد أقصي 5 كمامات، وبيعها بربع السعر الحالي، وذلك على الرغم من حالة عدم الرضا الكامل من بعض المواطنين بسبب الزحام الشديد على طوابير شراء تلك الكمامات، في ظل تزايد طلب الشراء.

وأعلنت السلطات أنها تواجه الحروب سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية، فيما وجهت الدفعة الـ 60 بأكاديمية التمريض للقوات المسلحة الكورية إلى مدينة دايغو بعد حفل التخريج، للمساعدة في مواجهة ومحاربة الفيروس.