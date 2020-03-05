حفريات وتنقيب في مقبرة السرايا الإسلامية التاريخية بصفد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تفقد النائب عن الحركة الإسلامية في القائمة المشتركة، وليد طه، مساء أمس الأربعاء، مقبرة السرايا الإسلامية التاريخية في مدينة صفد، شمالي البلاد، والتي تتعرض لأعمال حفريات وتنقيب، على ما يبدو، تمهيدا لإقامة مبنى حكومي عليها.
وشارك في الزيارة التفقدية كل من رئيس جمعية الأقصى، الشيخ صفوت فريج، وبروفيسور مصطفى كبها، ومدير جمعية الأقصى الشيخ محمد سواعد، وذلك للوقوف على تفاصيل ما يحدث في المقبرة التي يعود تاريخها للقرن الخامس عشر.
وبعد وصول الوفد إلى المقبرة ومعاينة ما يحدث فيها، تواصل النائب طه مع مسؤولين في "سلطة الآثار" وبدأ بمتابعة الأمر عن كثب.
وقال النائب طه إن "إسرائيل ما زالت تمارس سياسات غاشمة في حق المعالم الإسلامية التاريخية! لا يمكن لأي جهة أن تدخل لمقبرة تاريخية وتقوم بأعمال حفر وتنقيب بدون مراعاة للمكان وتاريخه ولحرمة الأموات، ونحن نقوم بمتابعة الموضوع أمام الجهات المعنية".
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