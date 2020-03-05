أملاً في اتفاق حول إدلب.. بوتين يستضيف إردوغان اليوم

الخميس 5 مارس 2020

من المقرر أن يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب إردوغان، لإجراء محادثات في موسكو، يُتوقع أن تركز على محافظة إدلب السورية، التي تمزقها الحرب .. وفق “24“.



وأعرب الرئيسان عن أملهما في التوصل لاتفاق جديد لتخفيف التصعيد في المنطقة، آخر معقل للمعارضة السورية، قرب الحدود التركية.

Advertisements

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تعليقات نشرتها وسائل إعلام رسمية، إن بوتين يتطلع إلى الاتفاق على "مجموعة من التدابير المشتركة اللازمة".

وقال إردوغان قبل لقاء الخميس، إنه يتطلع إلى ضمان تجديد اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة لمنع إراقة المزيد من الدماء.