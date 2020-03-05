اليمن..صحة المهرة تناقش الخطة الأحترازية الطارئة لمواجهة كورونا

الخميس 5 مارس 2020

ناقش مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة الأستاذ عوض مبارك سعد اليوم، بمعية الدكتور مبارك بن مزيون نائب المدير لشؤون الرعاية الصحية الأولية والدكتور نعمان بن عويض منسق منظمة الصحة العالمية بالمحافظة ، مع مدراء الإدارات وعدداً من مدراء فروع مكتب الصحة بالمديريات الخطة الأحترازية الطارئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وكرّس اللقاء، مناقشة إمكانية العمل لاخذ الاحتياطات اللازمة واستنفار كافة الامكانيات للوقاية من دخول فيروس كورونا عبر المنافذ والعديد من الاجراءات الاحترازية والعملية لمواجهة الوباء.

وناقش اللقاء، ترتيب أماكن معاينة الحالات المشتبه في المنافذ البرية والبحرية والجوية وتدريب العاملين بأماكن المعاينة توفير جميع الأحتياجات والمستلزمات الوقائية اللأزمة ، وكذا تفعيل دور التثقيف والإعلام الصحي وتجهيز مستشفى الغيضة المركزي لأستقبال الحالات المشتبه بها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة بهذا الصدد.

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وأكد مدير عام مكتب والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد، أن السلطة المحلية بالمحافظة تخصصت موازنة مصغرة للعمل على مواجهة الوباء وتوفير عدداً من الكرفانات والتي سيتم أستخدامها كعيادات معاينة والفحص في المنافذ.

وثمّـن سعـد، تجاوب قيادة السلطة المحلية في توفير بعض الاحتياجات الاحترازية والوقائة بتمويل محلي من السلطة المحلية ، لافتاً إلى أهمية دعم المنظمات الدولية للجهود المبذلة والعمل على تزويد المحافظة بالأجهزة والمستلزمات لمواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبة، شدد نائب مدير عام مكتب الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك بن مزيون على أهمية تظافر جهود مختلف الجهات المعنية لمواجهة الفيروس والعمل على توفير المستلزمات الوقائية اللأزمة وتعزيز إجراءات مكافحة العدوى.

وآهاب مزيون، بكافة المواطنين بضرورة التواصل مع غرفة العمليات التابعة لمكتب الصحة والسكان بالمحافظة والأبلاغ الفروري في حال وجود أي حالة أشتباه بفيروس الكورونا عبر الأرقام التالية : 05611360 - 716227542 - 774886383 - 715574905 - 770822301.