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31 وفاة بكورونا في الصين خلال 24 ساعة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 5 مارس 2020

سجلت الصين 31 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3012.

 

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ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء عن السلطات الصحية الصينية، الخميس، أنه تم أيضا تسجيل 139 إصابة جديدة، لترتفع حصيلة الأشخاص الحاملين للفيروس إلى 80409، وأشارت السلطات إلى أن ما إجماليه 52045 حالة تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى، الأربعاء.

 

ولكن يبدو أن عمليات الحجر الصحي للمصابين وغيرها من القيود المفروضة قد بدأت تؤتي ثمارها، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى انخفاض مستمر في الحالات الجديدة في الأسابيع الأخيرة، لكن الصين متخوفة الآن من استيراد حالات من الخارج مع عودة المسافرين، خاصة  بعد ان انتشر الفيروس في حوالي 80 دولة، مما أدى إلى إصابة أكثر من 10 آلاف ووفاة نحو 200.

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