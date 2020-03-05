شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في كوريا الجنوبية يقترب من 6 آلاف إصابة والان مع التفاصيل

الخميس 5 مارس 2020 اقترب العدد الإجمالي لحالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية من 6 آلاف إصابة، وهو الأكبر خارج الصين، حيث سجلت السلطات 145 إصابة جديدة.

Advertisements وقالت السلطات الصحية في البلاد إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,766، مع 35 حالة وفاة. وحتى الآن فرضت 36 دولة حظرا شاملا على دخول الأشخاص الآتين من كوريا الجنوبية، وفقا لوزارة الخارجية في سيئول

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في كوريا الجنوبية يقترب من 6 آلاف إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.