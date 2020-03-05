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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكونجرس يوافق على تخصيص 8.3 مليارات دولار لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن مجلس النواب الأمريكي الأربعاء موافقته على تخصيص 8.3 مليارات دولار للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة 11 شخصا حتى الآن داخل الولايات المتحدة.
و تم إعداد صيغة المشروع بالتوافق بين الحزبين الرئيسين، ووافق على مشروع القرار 415 عضوا في المجلس.
و يعد المبلغ الذي تم تخصيصه لمكافحة فيروس كورونا أكبر من المبلغ الذي كان قد طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس وهو 2.5 مليار دولار.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ هذه الحزمة من المبالغ الطارئة اليوم، وفي حال تم تمريرها هناك، سيتم إرسال مشروع القانون للرئيس للتوقيع عليه.
ويشير المشروع إلى تخصيص أموال لمساعدة الولايات والحكومة الفدرالية على محاربة الفيروس، وتشخيص حالات الإصابة به، بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة بتطوير لقاح ضد الفيروس، ومساعدة الأمريكيين في الحصول عليه.
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